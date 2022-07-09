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В Индии посоветовали России «всерьез взяться» за свой автопром

Марина Крижановская
05:56 09.07.2022
Глава Индийского бизнес-альянса уверен, что если у России будет серьезный подход к своей промышленности, то она сможет превзойти даже японский автоконцерн.
В Индии посоветовали России «всерьез взяться» за свой автопром
© Фото: Konstantin Kokoshkin Russian Look Globallookpress
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В Индии считают, что совместно с российскими коллегами обеим странам в скором времени удастся занять достойное место на мировом рынке автопрома.

Также в этой стране полагают, что если у России будет серьезный подход к своей промышленности, то она сможет превзойти японский автоконцерн Toyota. С таким мнением выступил глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.

«Считаю, что в будущем Россия сможет производить более качественные машины, чем Toyota, если всерьез возьмется за свою промышленность. Полагаю, что вместе с Россией мы сможем очень скоро занять достойную нишу на этом рынке», - заявил он в интервью РИА Новости.

Также Котвани указал на тот факт, что автомобили производства Индии более пригодны для жаркого климата. И, по его мнению, не подходят для более холодной России.

«Все-таки наши автомобили предназначены для жаркого климата: да, они хороши в Африке, но не уверен, что они подходят России, особенно с учетом холодов», - отметил представитель бизнес-альянса Индии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что разработка собственной платформы для электромобилей «Москвич» начнется на московском заводе одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Мэр рассказал, что на первом этапе на заводе будут заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных стран, на втором этапе - более глубокой локализацией этого производства.

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