Reuters: Евросоюз частично разморозит средства российских банков

Евросоюз собирается смягчить санкции против российских банков, чтобы разрешить торговлю сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

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Евросоюз готовится частично разморозить средства подсанкционных российских банков, сообщает Reuters со ссылкой на готовящийся документ. Это делается для того, чтобы облегчить торговлю продовольствием и удобрениями.

Как пишет издание, изменения затронут такие банки как «Совкомбанк», ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», ВЭБ и банк «Россия». В документе уточняется, что средства, которые собираются разморозить, необходимы «для приобретения, импорта или транспортировки сельхозпродукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений».

Также сообщается, что ЕС планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о новом, седьмом пакете санкций против России. ЕС планирует ввести эмбарго на российское золото, установить дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов, а также ограничить бухгалтерские, аудиторские и консалтинговые услуги.