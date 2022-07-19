Reuters: Евросоюз частично разморозит средства российских банков
Евросоюз готовится частично разморозить средства подсанкционных российских банков, сообщает Reuters со ссылкой на готовящийся документ. Это делается для того, чтобы облегчить торговлю продовольствием и удобрениями.
Как пишет издание, изменения затронут такие банки как «Совкомбанк», ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», ВЭБ и банк «Россия». В документе уточняется, что средства, которые собираются разморозить, необходимы «для приобретения, импорта или транспортировки сельхозпродукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений».
Также сообщается, что ЕС планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о новом, седьмом пакете санкций против России. ЕС планирует ввести эмбарго на российское золото, установить дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов, а также ограничить бухгалтерские, аудиторские и консалтинговые услуги.