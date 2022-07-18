Глава МИД Венгрии сообщил подробности седьмого пакета санкций против РФ

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В рамках нового, седьмого пакета антироссийских санкций планируется ввести эмбарго на золото из РФ, ограничить госзакупки и прием депозитов, а также бухгалтерские, аудиторские и консалтинговые услуги. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«В соответствии с планами, среди прочего будет введено эмбарго на золото, ужесточена торговля так называемыми товарами двойного назначения, введены дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов, установлены запреты в отношении других, в основном бухгалтерских, аудиторских и налоговых консалтинговых услуг», - заявил Сийярто в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не снимет санкции с Российской Федерации, если мир с Украиной будет заключен на «условиях, навязанных» Москвой. При этом Шольц признал, что многие немцы столкнулись с существенным ростом цен на бензин и продукты питания, а также «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию и топливо.