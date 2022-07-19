Красота кильватерной колонны: кадры с тренировки кораблей к Дню ВМФ в Кронштадте

В парадном строю заняли место более корабли со всех флотов, а также Каспийской флотилии. До главного праздника остается меньше двух недель - парад состоится 31 июля.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко побывал в Кронштадте - там, в акватории Финского залива, идут тренировки кораблей ВМФ к параду на День Военно-Морского Флота.

«Это - Кронштадтский рейд. Здесь, на просторах Финского залива, тренируются те, кому в Неве было бы просто тесно», - прокомментировал корреспондент.

В парадном строю заняли место более корабли со всех флотов, а также Каспийской флотилии. До главного праздника остается меньше двух недель - парад состоится 31 июля.

Ранее «Звезда» показывала, как взлетают военных вертолетов, тренирующиеся к параду на День ВМФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов