Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с 4 июля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже приблизился к 56 рублям.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В ходе торгов на Московской бирже 19 июля курс доллара опустился до 54,99 рубля. Подобного показателя американская валюта ранее достигала 4 июля. Курс евро приблизился к 56 рублям.
Курс доллара расчетами «на завтра» составит 55,02 рубля, евро - 56,11 рубля.
Ранее, 13 июля, доллар впервые за 20 лет стал дороже евро. Курс евро к 15.50 мск достигал 0,9999 доллара. По данным на 16.00 мск курс европейской валюты поднялся до отметки 1,002.