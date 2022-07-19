В стране и мире Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с 4 июля Алексей Курильченко Курс евро в ходе торгов на Московской бирже приблизился к 56 рублям. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: В ходе торгов на Московской бирже 19 июля курс доллара опустился до 54,99 рубля. Подобного показателя американская валюта ранее достигала 4 июля. Курс евро приблизился к 56 рублям. Курс доллара расчетами «на завтра» составит 55,02 рубля, евро - 56,11 рубля. Ранее, 13 июля, доллар впервые за 20 лет стал дороже евро. Курс евро к 15.50 мск достигал 0,9999 доллара. По данным на 16.00 мск курс европейской валюты поднялся до отметки 1,002. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика