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Евро стал дешевле доллара впервые за 20 лет

Виктория Ивашечкина
16:47 13.07.2022
К 15.50 мск курс европейской валюты достигал 0,9999 доллара.
Евро стал дешевле доллара впервые за 20 лет
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Курс доллара обогнал курс евро впервые за 20 лет (с 2002 года) после данных по рекордной инфляции США. Об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets

Так, курс евро к 15.50 мск достигал 0,9999 доллара. По данным на 16.00 мск курс европейской валюты поднялся до отметки 1,002.

Ранее Минтруда США проинформировало о том, что потребительские цены в Штатах выросли по итогам июня на 9,1% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с ноября 1981 года.

Несколькими днями ранее телеканал CBS назвал российский рубль самой сильной валютой в 2022 году. С января текущего года курс рубля подскочил на 45%, а в начале июля российская национальная валюта достигла очередного максимума по отношению к доллару.

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