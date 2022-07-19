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В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области

12:00 19.07.2022
Кроме того, в районе населенного пункта Долина нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ, добавили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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ВКС России нанесли удар по пункту дислокации запрещенного в РФ правоэкстремистского формирования «Правый сектор»* в Камышевахе в Запорожской области, уничтожив до 200 боевиков. Об этом на брифинге 19 июля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также рассказал об ударе по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ под селом Долина. В результате погибли более 60 украинских военных, разгромлено семь единиц бронетанковой техники и уничтожен склад с боеприпасами.

По словам представителя российского военного ведомства, в районе села Беленькое Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению. Конашенков также сообщил о принудительной мобилизации в ВСУ жителей Донбасса.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы «Мста-Б» в ходе спецоперации. Военнослужащие боевой стрельбой из гаубиц разгромили позиции ВСУ.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

*«Правый сектор» - неформальная правоэкстремистская группировка, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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