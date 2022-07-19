Армия Армия Армия

«Ведут за собой волну»: чем запомнилась первая тренировка Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ

Павел Кутаренко
09:13 19.07.2022
Дворцовый мост - самое узкое и сложное место прохода всего парадного строя, и все из-за того, что ширина пролета составляет всего 25 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Разведенные крылья пролетов Дворцового моста встречают золотой рассвет на синеющей Невой. В пять утра, когда Санкт-Петербург только просыпается, назначена тренировка Главного военно-морского парада. В парадном строю на Неве прошли 17 кораблей и катеров. Руководят первой тренировкой командование Ленинградской военно-морской базы и представители главного командования ВМФ России.

В руках - рации и секундомер, каждый экипаж должен выдерживать заданную скорость в девять узлов и дистанцию между кораблями - около 100 метров.

За противодиверсионными катерами проекта «Грачонок» идут новички парада, а именно полностью женский экипаж патрульного катера «Раптор» из состава Черноморского флота. Невский фарватер не только очень узкий, но и сложный для судоходства, ибо мешают не только течения, но и отбойная волна, которая отражается от гранитных набережных.

Корабль противоминной обороны «Александр Обухов» с полностью композитным корпусом, а также малые ракетные корабли «Зеленый дол» и «Одинцово» поднимают самую большую волну на Неве. Все суда находятся в составе Балтийского флота.

Дворцовый мост - самое узкое и сложное место прохода всего парадного строя, и все из-за того, что ширина пролета составляет всего 25 метров. Чтобы правильно пройти створ Дворцового моста, при этом выдерживая парадный строй, от экипажей требуется максимальная собранность, ведь здесь нет права на ошибку.

«Несмотря на то, что Нева похожа на спокойную широкую реку, это не так, первые катера ведут за собой волну, которая влияет на следующих. И прохождение между опорами мостов снаружи смотрится хорошо, но на большой скорости это сложный элемент. Справились, мосты целые», - рассказал заместитель главнокомандующего ВМФ России Владимир Касатонов.

Весь парадный строй проходит по Неве за 11,5 минут. На петербургских набережных в столь ранний час малолюдно, но те, кто смог увидеть первую тренировку, точно об этом не пожалели.

«Размеры впечатлили очень сильно, да, я не думала, что они такие большие, вблизи никогда не видела корабли военные. Красиво, под разводными мостами, прелесть, Питер», - поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

Мосты сводят сразу после прохождения кораблей. Невские волны успокаиваются, и семейство утят отправляется по ним на свой маленький парад.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:09 В стране и мире
Видео
Момент смертельного ДТП на МКАДе с участием семи машин попал на видео
05:57 В стране и мире
Путин проведет встречу с главами Ирана и Турции в Тегеране
06:00 Армия
Видео
Опубликованы кадры работы уникального поезда МТО, участвующего в спецоперации
05:01 В стране и мире
Видео
Журналисты «Звезды» попали под обстрел, когда снимали сюжет о гумпомощи в Харьковской области
05:30 Армия
Видео
Минобороны РФ показало кадры боевой работы «Мста-Б» в ходе спецоперации
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Видео
Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе
Видео
Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ
Видео
Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника
Обновления в Белом доме: как теперь выглядит состав вице-премьеров РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.