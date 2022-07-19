«Ведут за собой волну»: чем запомнилась первая тренировка Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ

Дворцовый мост - самое узкое и сложное место прохода всего парадного строя, и все из-за того, что ширина пролета составляет всего 25 метров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Разведенные крылья пролетов Дворцового моста встречают золотой рассвет на синеющей Невой. В пять утра, когда Санкт-Петербург только просыпается, назначена тренировка Главного военно-морского парада. В парадном строю на Неве прошли 17 кораблей и катеров. Руководят первой тренировкой командование Ленинградской военно-морской базы и представители главного командования ВМФ России.

В руках - рации и секундомер, каждый экипаж должен выдерживать заданную скорость в девять узлов и дистанцию между кораблями - около 100 метров.

За противодиверсионными катерами проекта «Грачонок» идут новички парада, а именно полностью женский экипаж патрульного катера «Раптор» из состава Черноморского флота. Невский фарватер не только очень узкий, но и сложный для судоходства, ибо мешают не только течения, но и отбойная волна, которая отражается от гранитных набережных.

Корабль противоминной обороны «Александр Обухов» с полностью композитным корпусом, а также малые ракетные корабли «Зеленый дол» и «Одинцово» поднимают самую большую волну на Неве. Все суда находятся в составе Балтийского флота.

Дворцовый мост - самое узкое и сложное место прохода всего парадного строя, и все из-за того, что ширина пролета составляет всего 25 метров. Чтобы правильно пройти створ Дворцового моста, при этом выдерживая парадный строй, от экипажей требуется максимальная собранность, ведь здесь нет права на ошибку.

«Несмотря на то, что Нева похожа на спокойную широкую реку, это не так, первые катера ведут за собой волну, которая влияет на следующих. И прохождение между опорами мостов снаружи смотрится хорошо, но на большой скорости это сложный элемент. Справились, мосты целые», - рассказал заместитель главнокомандующего ВМФ России Владимир Касатонов.

Весь парадный строй проходит по Неве за 11,5 минут. На петербургских набережных в столь ранний час малолюдно, но те, кто смог увидеть первую тренировку, точно об этом не пожалели.

«Размеры впечатлили очень сильно, да, я не думала, что они такие большие, вблизи никогда не видела корабли военные. Красиво, под разводными мостами, прелесть, Питер», - поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

Мосты сводят сразу после прохождения кораблей. Невские волны успокаиваются, и семейство утят отправляется по ним на свой маленький парад.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.