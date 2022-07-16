Максимальный урон: кадры боевой работы САУ 2С19 «Мста-С» по позициям ВСУ

После проведения боевой стрельбы артиллерийская батарея совершила смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению военной техники и замаскированных укрепленных позиций ВСУ, разрушению оборонительных сооружений и подавлению пунктов управления противника в ходе специальной военной операции.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» ведут огонь на расстоянии до 30 километров. В ходе выполнения задач артиллеристами применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника.

Стрельба из 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С» может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. Самоходная установка продолжает успешно работать в круглосуточном режиме, выполняя несколько десятков залпов за смену. Урон противнику наносится колоссальный.

От разведки поступили новые координаты в районе лесополосы. Цели подвижные - необходимо действовать быстро.

Для всего расчета Ивана специальная военная операция - первый боевой опыт. Говорят, поначалу гордились тем, что опережали общевойсковой норматив. Отмеряли секунды. Сейчас зарядить «Мсту-С» и навестись в два раза быстрее положенного - обычная практика для военнослужащих.

«У нас множество пораженных целей, таких как ствольная артиллерия, батареи РСЗО, танки, пункты управления, взводные опорные пункты. Целеуказания, в основном, приходят от БПЛА. Они нас корректируют. С момента, как беспилотная авиация засекла цель, проходит пара минут, и мы уже готовы открыть огонь. У нас отлично слаженный расчет, поэтому у нас никаких проблем не возникает», - рассказал командир орудия САУ «Мста-С» Иван.

Три осколочно-фугасных уходят на полтора десятка километров вглубь украинских позиций. Там сконцентрированы пункты управления, реактивная и ствольная артиллерия, в том числе гаубицы М-777 производства США, тяжелая техника, склады с горючим и боеприпасами. Это и есть основные цели, по которым работают батареи «Мсты-С».

«Работаем очень часто. Выполняем дневную и ночную работу. Цели разного характера. В основном это артиллерия, РСЗО, гаубицы М-777. Расчеты БПЛА вычисляют и дают нам координаты противника. После чего происходит их поражение. По нам был удар РСЗО. Наше командование приняло координаты от БПЛА. В течение 10 минут было уничтожено РСЗО», - сказал наводчик САУ «Мста-С» Владимир.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Российские гаубицы на переднем крае линии соприкосновения - кость в горле для ВСУ - они сковывают маневры их подразделений, уничтожают ключевые узлы укрепрайонов. После проведения боевой стрельбы артиллерийская батарея совершила смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Самоходки меняют огневые позиции и укрытия часто - десятки раз в день - и почти постоянно находятся в движении. Вот и сейчас - ствол из боевого положения переводится в походное, двигатель - на максимальные обороты.

Эта тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую транжирить боезапас, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек. И главное - спасает жизни наших военнослужащих.

Ранее съемочная группа «Звезды» показала работу РСЗО «Град» в ходе спецоперации на Украине. На кадрах видно, как реактивные снаряды один за другим срываются с направляющих и устремляются ввысь и вперед, навстречу позициям украинских военных, чтобы сровнять их с землей.