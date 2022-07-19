В стране и мире Песков сообщил о планах Путина посетить Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ Елизавета Потейчук Напомним, в Петербурге завершилась первая тренировка Главного военно-морского парада, в которой приняли участие 17 боевых кораблей и катеров различного класса и водоизмещения. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин планирует посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге 31 июля, который приурочен ко Дню Военно-морского флота. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Планирует», - подчеркнул официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос от ТАСС. Напомним, в Санкт-Петербурге в акватории Невы завершилась первая тренировка Главного военно-морского парада, в которой приняли участие 17 боевых кораблей и катеров различного класса и водоизмещения. В частности, в тренировке приняли участие малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика