Песков сообщил о планах Путина посетить Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ
Президент России Владимир Путин планирует посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге 31 июля, который приурочен ко Дню Военно-морского флота. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Планирует», - подчеркнул официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос от ТАСС.
Напомним, в Санкт-Петербурге в акватории Невы завершилась первая тренировка Главного военно-морского парада, в которой приняли участие 17 боевых кораблей и катеров различного класса и водоизмещения. В частности, в тренировке приняли участие малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок».