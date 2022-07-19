Армия В небе Петербурга: кадры тренировок военных вертолетов к параду на День ВМФ На кадрах видны взмывающие в небо стальные птицы - вертолеты поднимаются, зависают и устремляются к местам выполнения назначенных экипажам задач. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Съемочная группа «Звезды» смогла увидеть групповой взлет флотских вертолетов, направляющихся к месту проведения тренировок к грядущему параду на День ВМФ. На кадрах видны взмывающие в небо стальные птицы - вертолеты поднимаются, зависают и устремляются к местам выполнения назначенных экипажам задач. Напомним, военно-морской парад проходит каждое последнее воскресенье июля. В этом году он пройдет 31 июля, в нем примут участие корабли, суда и авиация. Ранее «Звезда» показывала, чем запомнилась первая тренировка Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика