Эксперт рассказал, почему лишился поста глава СБУ Иван Баканов

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько подчеркнул, что вопрос, кто станет новым главой СБУ, не имеет никакого значения, потому что политика по отношению к России и Донбассу от этого не изменится.

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал «Звезде», зачем украинский президент Владимир Зеленский лишил поста главу СБУ Ивана Баканова.

По его словам, есть две версии. Первая - это то, что Зеленский просто хочет переложить свою вину на провалы на фронте на кого-нибудь, в том числе и из ближайшего окружения. А вторая - что он хочет сконцентрировать в своих руках всю власть силовиков через приближенных к нему людей.

«Несмотря на то что и Баканов, и Венедиктова в принципе были лояльны по отношению к Зеленскому, пользуясь тем, что происходит в стране, Зеленский пытается приобрести фактически квазидиктаторские полномочия», - отметил Безпалько.

При этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ подчеркнул, что вопрос, кто станет новым главой СБУ, не имеет никакого значения, потому что политика по отношению к России и Донбассу от этого не изменится.