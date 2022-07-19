ЕС включил в новый санкционный список Безрукова и Машкова

© Фото: Павел Кашаев, Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press

Народные артисты России Сергей Безруков и Владимир Машков включены в проект нового санкционного списка, который обсуждают в Евросоюзе. По данным прессы, в проект санкционного перечня также включен мэр Москвы Сергей Собянин.

«Но в этот список входят мэр Москвы Сергей Собянин, два российских актера, обвиняемых в провоенной пропаганде (Сергей Безруков и Владимир Машков), и российский магнат (председатель Ростеха Сергей Чемезов)», - говорится в материале издания EUobserver со ссылкой на проект списка.

Вместе с тем в новый список также попал мотоклуб «Ночные волки», включая главу организации Александра Залдостанова. Уточняется, что в организации обсуждают запрет деятельности судоходных, оружейных фирм России, а также фонда «Русский мир» и движения «Юнармия».

Ранее Канада расширила санкции в отношении России. В общей сложности под ограничительные меры попали 15 организаций и 30 физических лиц из РФ. Власти страны, в частности, включили в санкционный список Роскомнадзор, ряд российских СМИ, журналистов и общественных деятелей.