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Никто не застрахован: почему высших чиновников на Украине стали обвинять в государственной измене

Кристина Пастушкова
Анастасия Бобылева
22:28 18.07.2022
Недавно от должности были отстранены глава СБУ Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а всего на Украине было возбуждено 651 уголовное дело по фактам государственной измены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы СБУ Ивана Баканова. Как сообщили в парламенте, этот вопрос депутаты рассмотрят на ближайшем заседании. Кроме того, от занимаемой должности отстранена генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Оба чиновника относятся к ближнему окружению президента. Баканов - друг детства и коллега по КВН, Венедиктова - в прошлом советник Зеленского по юридическим вопросам. Она даже входила в его предвыборный штаб.

Через 3 дня после начала спецоперации по защите Донбасса Ирина Венедиктова записала видеообращение к россиянам, записанное на чистом русском языке. Доктор юридических наук, профессор, экс-депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа», Венедиктова возглавляла Государственное бюро расследований. А в марте 2020 года она была назначена Генпрокурором страны.

«А националисты мы все. Националисты - это украинцы от Керчи, Донецка и до Львова, Ужгорода, Тернополя», - заявила Венедиктова в этом видеообращении.

С начала российской спецоперации Ирина Венедиктова грозилась стать и главным государственным обвинителем в международном суде.

 «Вы при всех потугах вашей пропаганды, которая заливает вам мозги и сердца, не представите меня, до 40 лет жившую в русскоязычном Харькове, с фамилией Венедиктова, радикалкой», - уверена она.

Однако методы работы Венедиктовой, напротив, выглядят весьма радикально. При ней  началась массовая штамповка уголовных дел в отношении тех, кого заподозрили в поддержке России. По данным украинских правозащитников, с 24 февраля по 15 июля почти 35 тысяч граждан страны стали политическими узниками. Они осуждены, находятся в СИЗО под следствием, обвиняются в коллаборационизме или госизмене.

Родион Мирошник, чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации, считает, что при современном украинском режиме предателями называют тех, кого нужно «зачистить», конкурентов, а не реальных предателей.

Интересно, что громким отстранениям влиятельных лиц в Киеве предшествовало событие в Америке. Политик украинского происхождения Виктория Спартц, член конгресса США от Республиканской партии, 8 июня направила Джо Байдену письмо с просьбой провести брифинг о проверках в отношении главы администрации украинского президента Андрея Ермака из-за его возможных связей с Россией.

«Основываясь на различных разведданных и действиях г-на Ермака на Украине, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию. Учитывая наше материальное участие в этом конфликте, мы обязаны проявить подобную строгость и ответственность перед американским народом, чтобы гарантировать, что наша помощь не попадет в руки не тех людей», - говорится в письме.

Масштабные проверки в украинских силовых структурах начались вскоре после этого письма, но Андрей Ермак в отчетах пока не фигурирует. От должности отстранен глава СБУ Иван Баканов. По словам Владимира Зеленского, страну просто заполонили предатели. Возбуждено 651 уголовное дело по фактам государственной измены и коллаборационистской деятельности сотрудников прокуратуры, органов предварительного следствия и службы безопасности.

«В 198 уголовных производствах соответствующим лицам было сообщено о подозрении. В частности, более 60 сотрудников прокуратуры и Службы безопасности Украины остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и выявленные связи между сотрудниками сил безопасности Украины и спецслужбами России ставят очень серьезные вопросы перед соответствующим руководством», - поделился Зеленский в одном из своих выступлений.

Хотя формально Баканов считался одним из самых преданных соратников Зеленского, его правой рукой в шоу-бизнесе, а потом и в политике. Дружили с детства, вместе работали в компании по производству развлекательного контента для телевидения, когда будущий президент был актером. Позже Баканов стал председателем правящей партии «Слуга народа», а в 2019 году главой Службы безопасности Украины.

Правда, оставлять коммерческую деятельность, что запрещено госслужащим, он не торопился. Журналисты выяснили, что глава СБУ руководил испанской фирмой, что нарушало нормы антикоррупционного законодательства страны. Однако не это стало поводом для отстранения от должности.

Главу СБУ отстранили от должности по очень серьёзной статье 47 Дисциплинарного устава ВС Украины. Она предполагает увольнение за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам или другим тяжёлым последствиям.

За день до отстранения главы СБУ был арестован его протеже, экс-руководитель управления службы в Крыму Олег Кулинич. Он подозревается в том, что сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им разведывательную информацию. По некоторым данным, на задержании присутствовал первый зампред СБУ Василий Малюк. Сейчас он назначен временно исполняющим обязанности главы службы.

На место отстранённой от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой Зеленский поставил её заместителя Алексея Симоненко. Как сообщают местные СМИ, с января этого года Симоненко числился в базе запрещенного в России украинского националистического сайта Миротворец. Модераторы решили, что он причастен к фальсификации доказательной базы по обвинению в госизмене бывшего президента страны Петра Порошенко.

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