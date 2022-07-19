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Замглавы МИД РФ и замгенсека ООН обсудили поставки продовольствия

Марина Крижановская
00:20 19.07.2022
Сообщается, что представитель России и ООН также обсудили двустороннее взаимодействие по Сирии, Йемену и Афганистану.
Замглавы МИД РФ и замгенсека ООН обсудили поставки продовольствия
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Тему мирового продовольственного кризиса и его решения в контексте «Черноморской инициативы» обсудили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В частности, там прошли переговоры заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина и заместителя Генерального секретаря ООН по вопросам оказания гуманитарной помощи Мартина Гриффитса. Информацию приводит Постоянное представительство России при ООН.

«Отдельно была затронута тема глобального продовольственного кризиса и пути выхода из него, с акцентом на так называемую «Черноморскую инициативу» Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, и обеспечение беспрепятственных поставок на мировой рынок российского продовольствия, удобрений и сырья для их производства», - сообщает Постпредство РФ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что также во время встречи двух высокопоставленных дипломатов было обсуждено «двустороннее взаимодействие по ряду страновых сюжетов, включая Сирию, Йемен, Афганистан».

Немногим ранее в ООН сообщили, что любые сдвиги в решении украинского вопроса с зерном будут позитивными, но конкретных ожиданий у всемирной организации нет.

С такими словами выступил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Также в ООН указали, что организация будет приветствовать координацию в решении проблемы.

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