В ООН пообещали следить за ходом переговоров между Россией, Турцией и Ираном

Фархан Хак также ответил на вопрос по поводу зерна на Украине и выразил надежду, что саммит поможет продвинуться в решении проблемы.

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Организация объединенных наций собирается внимательно следить за предстоящей встречей лидеров РФ, Турции и Ирана, передает РИА Новости слова заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

Об этом Фархан Хак заявил на брифинге, и там же он ответил на вопрос по поводу украинского вопроса с зерном. По его словам, любые подвижки в решении вопроса будут позитивными, но конкретных ожиданий у ООН нет.

Он отметил, что ООН будет приветствовать координацию в решении проблемы и внимательно следить за ходом саммита, который может повлиять на ситуацию.

Ранее в Стамбуле состоялись переговоры по зерновому вопросу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поблагодарил Москву и Киев за участие и назвал переговоры важным шагом вперед.