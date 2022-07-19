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Опубликованы кадры работы уникального поезда МТО, участвующего в спецоперации

Игнат Далакян
06:00 19.07.2022
Данный железнодорожный комплекс круглосуточно задействован в мероприятиях материально-технического обеспечения: помывки личного состава, стирке вещевого и иного имущества, а также организации горячего питания.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры работы уникального железнодорожного банно-прачечного поезда из состава группировки войск Центрального военного округа, выполняющей задачи специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.

Данный железнодорожный комплекс круглосуточно задействован в мероприятиях материально-технического: обеспечения, помывки личного состава, стирке вещевого и иного имущества, а также организации горячего питания.

Имеющиеся в составе поезда силы и средства способны обеспечить в автономной режиме трехразовое питания, помывки, стирки и дезинфекции военного имущества с пропускной способностью более 1 тысячи военнослужащих в сутки и более 1 тонны вещевого имущества в любых условиях обстановки.

«Поезд состоит из вагона-штаба, вагонов банно-прачечных, помывочных, электростанции, цистерн, складских, вагонов проживания и столовых. У нас много специфических задач, банно-прачечная сейчас основная на данный момент. У нас очень большие производственные возможности, в день можем стирать более 2 тонн белья», - заявил начальник поезда Степан.

Главный энергетик поезда Сергей рассказал, что данный железнодорожный комплекс может с легкостью запитать не только себя, но и внешнего потребителя, которым может быть населенный пункт. Согласно его словам, они могут обеспечить электроэнергией до тысячи частных домов, если будет такая необходимость.

«Для тех, кто работает здесь - ничего сложного нет, но вообще здесь сложные технические системы. Надо разбираться и в устройстве двигателя внутреннего сгорания, знать как строятся и эксплуатируются электрические сети, знать меры безопасной эксплуатации, уметь оказать первую помощь, потому что можно получить и термический ожог, и поражение электрическим током», - рассказал Сергей.

Согласно словам главного энергетика состава, период автономности может достигать до 15 суток без дозаправки.

Железнодорожный комплекс имеет собственные топливные баки, запас топлива позволяет до 15 суток бесперебойно работать, добавил Сергей.

«Максимальная загрузка до 40 килограмм в стиральной машине. Все, что в армии есть, то и постирать можно, даже спальные мешки. Стирается все как в домашней машинке, только объем большой. Не прихотливая, не ломается. Белья много привозится, конечно, в день бывает до тонны белья стираем. Три вагона таких, бывает, посменно происходит работа», - поделился один из военнослужащих подразделения МТО ЦВО Евгений.

Ранее телеканал «Звезда» продемонстрировал кадры схрона с оружием Вооруженных сил Украины, который обнаружили военные автоинспекторы Центрального военного округа во время выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР. В Минобороны России уточнили, что подход к схрону был заминирован, украинские националисты поставили растяжки.

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