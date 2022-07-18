Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ

Подход к схрону был заминирован, украинские националисты поставили растяжки, уточнили в Минобороны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Телеканал «Звезда» продемонстрировал кадры схрона с оружием украинских вооруженных сил, который обнаружили военные автоинспекторы Центрального военного округа во время выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.

Подход к схрону был заминирован военными ВСУ, при этом националисты поставили растяжки, уточнили автоинспекторы. В министерстве обороны России отметили, что военные инженеры оцепили и обезвредили найденный тайник.

Ранее «Звезда» показала кадры украинского схрона в Херсоне, который выявили российские силовики. Так, российские военные изъяли арсенал диверсантов противника - ручные гранатометы, тысячи патронов, GPS-навигатор и форма охранника, вероятно, для маскировки.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.