Боевые трофеи: в Мариуполе показали оставшееся после освобождения города оружие ВСУ

Большую часть выставки составили снайперские винтовки украинского и западного производства, винтовки М16 и пистолеты, стоящие на вооружении НАТО, а также танки Т-80, Т-64 и БМП «Шквал».

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Российские военнослужащие показали оставшееся от украинских боевиков в Мариуполе трофейное вооружение. Все оно было захвачено при освобождении города, в том числе вывезено при взятии местных заводов.

Выставку организовали в одном из местных парков. Среди стрелкового оружия большую часть «экспозиции» составили снайперские винтовки украинского и западного производства, а также - автоматы М16 и пистолеты, стоящие на вооружении НАТО. Среди тяжелой техники - танки Т-80, Т-64 и БМП «Шквал». И это лишь некоторые образцы захваченного оружия - большая часть трофеев уже используется на передовой. Эта техника также пойдет на вооружение Народной милиции Донбасса.

На выставке представлена целая коллекция разных гранатометов западного образца. Например, реактивные штурмовые гранаты - разработка российская, но произведенная в Польше. Также присутствуют печально известные противотанковые ракеты NLAW и легкие одноразовые гранатометы - все американского производства.

Ранее бойцы Народной милиции ЛНР захватили в качестве трофеев оружие образца НАТО. Среди образцов оказались немецкий пистолет-пулемет модель MP-5, а также копия израильского пулемета Negev.