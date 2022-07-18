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Уничтоженный автопарк и человеческие жертвы: во что превратился Алчевск после обстрела ВСУ

Валентин Гвоздев
09:14 18.07.2022
Четыре ракеты угодили на территорию троллейбусного депо. Троллейбусы и автобусы, перевозившие горожан, восстановлению не подлежат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Алчевске Луганской Народной Республики от единственного в городе коммунального транспортного предприятия остались лишь груды битого стекла и обломки бетонных блоков. Украинские националисты ночью нанесли по нему ракетный удар.

Так, четыре ракеты угодили на территорию троллейбусного депо. Здание получило серьезные повреждения, в частности, в двух местах обвалилась крыша, стены покрылись трещинами. При этом в настоящее время пока неизвестно, подлежит ли здание восстановлению. Более того, находившийся в депо транспорт точно больше не выйдет на маршруты.

Весь автопарк из-за обстрела был полностью уничтожен. Троллейбусы и автобусы, перевозившие горожан, восстановлению не подлежат. Таким образом Алчевск остался без общественного транспорта. До этого депо прекращало работу лишь раз - в 2014 году. Тогда была повреждена контактная сеть.

«Было отключено напряжение в городе. Троллейбусы не ездили неделю, люди передвигались перебежками. А когда дали напряжение, я плакала. Город живет. Чистый экологический транспорт, мы перевозили просто людей. Мы никому ничего плохого не делали», - говорит и.о. директора коммунального предприятия «Алчевск пастранс» Марина Миславская.

На территории депо во время обстрела находился один человек - дежурный диспетчер. Девушка закончила обход, и в этот момент произошел удар. В здании диспетчерской, где она укрывалась, выбило стекла. Судя по найденным осколкам, украинская армия в очередной раз применила американские РСЗО HIMARS.

Еще одна ракета попала в соседнее здание профилактория «Дружба». В результате этого погибли два человека, среди которых был руководитель проекта «Пища жизни. Донбасс» Кирилл Губарев. Здесь располагалась кухня волонтерской программы.

«Самое главное - погибли люди, которые помогали другим: кормили, выезжали на освобожденные территории», - сказал глава администрации города Алчевск Альберт Апшев.

Действия украинских военных иначе как преступление квалифицировать нельзя, ведь они били по гражданской инфраструктуре. Все, кто причастен, понесут наказание.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

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