Микроавтобус с 20 пассажирами завалился на бок в Башкирии

В Башкортостане на автодороге Белорецк - Онтурок произошла авария с участием микроавтобуса. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, вследствие чего микроавтобус съехал в кювет и завалился на бок.

«В автобусе находилось 20 человек, детей нет (1 водитель и 19 туристов), - туристическая группа из г. Челябинск (следовали по маршруту Челябинск-Отнурок-Челябинск). Пассажиры двумя автобусами от Управление культуры и Отдела образования доставляются в г. Белорецк на автовокзал, для дальнейшего следования в г.Челябинск», - сообщили в региональных экстренных службах.

Также отмечается, что в результате аварии погибших и пострадавших нет, никому медицинская помощь не понадобилась. На место аварии прибыла оперативная группа от МЧС России и спасатели Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС.

Ранее в Башкирии на федеральной трассе Самара - Уфа - Челябинск произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей. Авария случилась в Иглинском районе, согласно предварительной информации, среди водителей и пассажиров транспортных средств никто не пострадал.