Глава МИД Китая заявил, что Пекин не будет бездействовать при украинском кризисе

Китайский министр указал, что из кризиса на Украине все стороны должны извлечь уроки.

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР не является стороной украинского кризиса, однако Пекин не собирается сидеть сложа руки. Глава внешнедипломатического ведомства указал, что из кризиса на Украине все стороны должны извлечь уроки.

«Китай не является стороной украинского кризиса, но мы не собираемся быть безучастным зрителем и тем более не собираемся подливать масла в огонь, мы всегда были непреклонны и последовательны в поощрении мира и переговоров», - приводит сайт МИДа Китая слова Ван И с телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Китайский министр также призвал стороны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.

Ранее Ван И заявил о необходимости создания «зеленого коридора» для экспорта российского и украинского зерна на фоне тяжелой продовольственной ситуации в мире. Глава МИД подчеркнул, что Китай «никогда не останется в стороне» и Пекин всегда предоставляет помощь нуждающимся странам.