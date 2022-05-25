В Китае предложили создать «зеленый коридор» для экспорта зерна с Украины

Ван И подчеркнул, что Китай «никогда не останется в стороне» и Пекин всегда предоставляет помощь нуждающимся странам.

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости создания «зеленого коридора» для экспорта российского и украинского зерна на фоне тяжелой продовольственной ситуации в мире. Глава МИД республики добавил, что Китай «никогда не останется в стороне» и подчеркнул, что Пекин непрерывно предоставляет экстренную продовольственную помощь наиболее нуждающимся государствам.

«В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставлении России и Украине зеленого коридора для экспорта зерна. Китай готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами», - цитирует сайт МИД КНДР его слова.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Российская Федерация намерена и дальше развивать дружеские отношения со своим ближайшим соседом - Китайской Народной Республикой. Также глава МИД России обратил внимание на совместное с Китаем намерение строить «более демократичные международные отношения», не придумывая для них новые правила.