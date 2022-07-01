Имущество оператора «Сахалин-2» по указу Путина передадут российском юрлицу

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Имущество компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd., оператора проекта «Сахалин-2» передадут в безвозмездное пользование новому российскому предприятию. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Акционерами оператора проекта «Сахалин-2», в рамках которого добывают газ и нефть на шельфе острова Сахалин, являются «Газпром» (50 процентов акций плюс одна акция), концерн Shell (27,5 процента акций минус одна акция), группа компаний Mitsui & Co. (12,5 процентов), группа компаний Mitsubishi (10 процентов).

Согласно закону, правительство создаст новое общество с ограниченной ответственностью. За месяц акционеры обязаны уведомить правительство о согласии принять пропорциональные текущим доли в новом операторе. Имущество Sakhalin Energy незамедлительной передаче в собственность России с одновременной его передачей в безвозмездное пользование новому ООО.

В мае британско-нидерландская компания Shell начала переговоры с индийскими бизнесменами о продаже своей доли в проекте. По данным Reuters, занять место Shell захотели, в частности, предприятия ONGC Videsh и Gail.