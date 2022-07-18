Посол РФ объяснил позицию КНДР относительно народных республик Донбасса

Российский посол в КНДР отметил, что в стране ничего не рассчитывали когда-либо получить от России взамен.

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Северная Корея по праву гордится своей независимой внешней политикой. На ее мнение не может повлиять ни одна из крупных держав: ни Россия, ни Китай, ни США. С таким заявлением выступил посол России в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора.

По мнению посла, именно этот факт и позволил КНДР принять самостоятельное решение о признании независимости ДНР.

«КНДР - одна из очень немногих стран, которая может позволить себе проводить абсолютно независимую внешнюю политику. Никто - ни Россия с Китаем, ни тем более США - не может заставить северокорейцев что-то делать или чего-то не делать. Пусть это звучит в наши сверхпрагматичные времена неправдоподобно, но Пхеньян на международной арене всегда поступает по совести. Так, как он считает, было бы правильно», - рассказал он в интервью «Известиям».

Посол Мацегора отметил, что в Северной Корее ничего не рассчитывали получить от России взамен.

«Северокорейцы ничего не получили от нас, например, за признание Крыма российским. Они не выставляют нам счета после каждого голосования в нашу пользу в ООН или на любой другой международной площадке», - подытожил посол России в северокорейской республике.

Ранее в среду, 13 июля, Северная Корея заявила, что признает независимость Донецкой Народной Республики. Тогда же состоялась встреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом КНДР в России Син Хон Чхолем.

Посол КНДР вручил представителю Донецкой республики документ о решении правительства признать независимость ДНР.