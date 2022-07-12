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Российский хакер из RaHDIt назвал слабые места рассекреченных разведчиков ГУР Украины

Ян Брацкий
09:35 12.07.2022
На прошлой неделе российские хакеры опубликовали информацию о сотрудниках ГУР Украины, включая их криминальные характеристики.
Российский хакер из RaHDIt назвал слабые места рассекреченных разведчиков ГУР Украины
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Рассекретить данные сотрудников главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины помог "человеческий фактор". Об этом рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt. Молодой человек признался, что украинские разведчики не соблюдают элементарных правил безопасности в Интернете.

«Самое незащищенное в любой системе информационной безопасности место, на которое не может повлиять технический прогресс, это "человеческий фактор". Все знают, что пароли надо менять своевременно, не ходить на неизвестные сайты, не открывать неизвестные письма, не пересылать служебную информацию на личные почтовые ящики, но это неудобно», - рассказал участник хакерской группы РИА Новости.

На прошлой неделе в Сети появились личные данные сотрудников ГУР Украины и взаимодействующих с ними лиц. Огромный пласт информации содержит данные на 2,5 тысячи человек. Среди прочего, хакеры выложили криминальные характеристики служащих ГУР, среди которых оказались наркозависимые и судимые за различные преступления, в том числе тяжкие.

Накануне участник группы RaHDIt рассказал, как украинская разведка работает с криминальными группировками и контрабандистами для перепродажи поставляемого коллективным Западом оружия и боеприпасов на «черном рынке». С его слов, речь идет о противотанковых установках. Есть информация, что поставляемые Киеву гранатометы и противотанковые системы перепродаются обратно на Запад, где используются в организации покушений и убийств.

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