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Глава СВР заявил о планах Польши расчленить Украину

Сергей Лебедев
16:47 30.06.2022
По словам Сергея Нарышкина, Варшава планирует разместить на западе Украины свой «миротворческий контингент».
Глава СВР заявил о планах Польши расчленить Украину
© Фото: Urząd Miejski w Trzebiatowie, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Руководство Польши приступило к проработке плана расчленения Украины. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, Варшава планирует разместить на западе Украины свой «миротворческий контингент».

Кроме того, прорабатывается план создания прокси-государства, которое будет под защитой польских вооруженных сил. В Варшаве рассматривается и проект создания из центральных областей Украины «буферной зоны». По замыслу поляков, она позволит избежать прямого столкновения с Россией.

По словам Нарышкина, польские власти уверены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план. Якобы им придется проявить солидарность с союзником, готовым «решительно отстаивать интересы Запада на Украине».

Напомним, в конце мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины. По его словам, ярким примером этого является визит в Киев президента Польши Анджея Дуды, в ходе которого тот сообщил, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.

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