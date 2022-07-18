Непобедимый «Утенок»: кадры работы Су-34 в ходе операции на Украине

По своим характеристикам Су-34 на голову выше своих мировых аналогов и является многофункциональным истребителем-бомбардировщиком.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российский истребитель-бомбардировщик выруливает на разгонную взлетную полосу. Экипаж получает разрешение на взлет, и бирюзовый «утенок» - так летчики называют тридцать четверку - взмывает в воздух. На узлах подвески - смертоносные тактические ракеты воздух-поверхность «Овод».

Набор высоты, выход на сверхзвук и движение в заданный район. На кадрах объективного контроля - склады с вооружением украинской армии. Наведение, захват цели и следом удар высокоточным оружием - ракетами воздух - земля. Прямое попадание и уничтожение объекта противника. Сразу после этого - уход Су-34 на противоракетный маневр и возвращение на авиабазу.

«Сзади меня вы можете видеть наше высокоточное оружие - ракеты Х-29, которые, в форточку не залетят, но в три на три метра спокойно ее можно положить. Работает через головку самонаведения, которая у нее находится в передней части», - рассказал командир авиационного звена.

По своим характеристикам 34-ка на голову выше своих мировых аналогов. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик четвертого поколения - многостаночник. Может и отразить атаку любого современного истребителя, и полностью разбомбить укрепрайон. А иногда эти боевые машины используют и в качестве штурмовиков.

Работа экипажа напрямую зависит от тех, кто готовит бронированную птицу к полету

Пока экипаж Су-34 получает летное задание, бортовые инженеры начинают заправку боевой машины. Одного бака хватит на 4000 км пути

«Проходим по всему самолету, осматриваем его на наличие дефектов - на консолях, на обшивках, на всех частях самолета в целом. Если ошибок нет - все отлично. Обязательно осматриваем входное устройство на наличие или отсутствие каких-либо деталей», - рассказал инженер авиационного корпуса.

Для армии неприятеля сбить 34-ку считается почетной, но практически невыполнимой задачей. Ведь экипажи часто работают на высотах, недосягаемых для украинских ПВО.

Сегодня военные летчики работают в любую погоду и время суток. В такие сложные моменты поддержка от родных и близких для них особенно важна.

«Очень приятно смотреть на открытки, которые нам присылают дети. Бывают, они еще предложения не умеют строить, но они уже рисуют нам рисунки с нашими самолетами. Это очень сильно помогает. Колоссальная поддержка чувствуется здесь на этой земле. Наш народ как одно целое поддерживает нас с начала спецоперации и до этого момента», - поделился командир авиационного звена.

В зоне специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса экипажи авиагруппировки совершают до 10 вылетов в сутки, ежедневно меняя тактику ведения боя. Ведь противник продолжает получать новые и более совершенные виды западного вооружения.

Ранее летчик Су-25 рассказал «Звезде», как штурмовики Вооруженных сил Российской Федерации работают на сверхмалых высотах на Украине. По словам летчиков, Су-25 оснащены самой современной техникой, а их живучесть может конкурировать с новейшими современными образцами.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов