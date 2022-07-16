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Опубликовано видео легкомоторного самолета после жесткой посадки под Рязанью

Анна Назайкина
14:21 16.07.2022
Из-за авиационного происшествия упали пять столбов электросетей, вследствие чего остались без электроснабжения три населенных пункта.
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Легкомоторный самолет осуществил жесткую посадку под Рязанью, оставив без электричества два населенных пункта. Как утверждается, на борту воздушного судна было два человека, никто из них не пострадал.

Как заявили ТАСС в экстренных службах, из-за авиационного происшествия упали пять столбов электросетей, вследствие чего остались без электроснабжения три населенных пункта.

«В два населенных пункта уже подано электричество, осталось только Красильниково, где проживают 352 человека, имеется 290 домов. Бригада выехала на место повреждения, обещают подогнать технику, поднять столбы и устранить аварию в ближайшее время», - сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Спасского района.

По предварительным информации, причиной авиационного происшествия могла стать ошибка пилотирования.

Сегодня стало известно, что на Камчатке пропал вертолет Robinson, на борту которого находилось три человека.

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