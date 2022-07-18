Зеленский объяснил, почему проводит в СБУ кадровую ревизию

«Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины - проходит кадровая ревизия службы, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи - неудовлетворительные результаты работы», - сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале .

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