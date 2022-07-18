Зеленский объяснил, почему проводит в СБУ кадровую ревизию
В Службе безопасности Украины проводится кадровая ревизия, решается вопрос увольнения 28 сотрудников из-за неудовлетворительных результатов работы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины - проходит кадровая ревизия службы, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи - неудовлетворительные результаты работы», - сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Сообщается, что Малюк будет находится на данном посту, пока проводится служебная проверка в отношении отстраненного руководителя ведомства Ивана Баканова.