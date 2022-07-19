Журналисты «Звезды» попали под обстрел, когда снимали сюжет о гумпомощи в Харьковской области

Снаряды из украинских гаубиц разрушили несколько домов и покалечили одного из жителей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во время съемки сюжета о раздаче гуманитарной помощи в поселке в Харьковской области корреспондент телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин и его съемочная команда попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщили местные жители, украинские боевики стреляли кассетными снарядами - за несколько месяцев люди по звуку научились отличать разновидность снарядов и мин.

«Машины с гуманитаркой фактически разгрузили. И тут, как будто по расписанию, прицельно начала работать артиллерия ВСУ. Сюда прямо в центр поселка было несколько прилетов. Люди здесь - в убежище. Укрываются. Но вот слышен плач женщин. У них остались дома дети, близкие люди. Пока выходить на верх небезопасно», - рассказал корреспондент.

После обстрела в бомбоубежище поступила информация, что было разрушено несколько домов, а одному из жителей осколком раздробило бедро.

Ранее корреспонденты «Звезды» помогли пожилой жительнице Мариуполя покинуть город и уехать в Россию к родственникам. Женщина больше двух месяцев прожила в подвале одного из мариупольских домов без света, тепла и с минимальным запасом воды.