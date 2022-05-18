Пережившая обстрелы в подвале: корреспонденты «Звезды» спасли пенсионерку из Мариуполя

Пожилая женщина больше двух месяцев прожила в подвале одного из мариупольских домов без света, тепла и с минимальным запасом воды.

© Фото: ТРК "Звезда"

Националисты в Мариуполе выгоняли людей из их квартир и оборудовали огневые точки в жилых домах. И пока российские военнослужащие не освободили город, людям приходилось прятаться по подвалам - ни еды, ни воды.

Сейчас же ВС РФ помогают не только гуманитарной помощью, но и постепенно налаживают инфраструктуру. Некоторым жителям возвращаться просто некуда - их квартиры полностью разрушены. Корреспонденты «Звезды» не смогли остаться в стороне и решили помочь пенсионерке Татьяне Александровне уехать в Россию к родственникам.

Пожилая женщина больше двух месяцев прожила в подвале одного из мариупольских домов без света, тепла и с минимальным запасом воды.

«Нас забаррикадировали. Два дня не выпускали, не впускали. А потом начали стрелять. По дому...ВСУшники, Нацгвардия», - рассказала пенсионерка.

Татьяна рассказывает, как в ее доме устроили огневые точки. Какое-то время украинские националисты удерживали жителей в качестве живого щита. На верхних этажах были позиции снайперов. На нижних сидели пулеметчики. Боевики просто выгнали людей из квартир, так что подвальная жизнь у этих мариупольцев началась задолго до начала боевых действий здесь.

С 10 марта по сегодняшний день соседи по двору ютятся в подвале. Вместо постелей - одежда, какую успели собрать. Света нет. Только тусклый фонарик на стене.

Когда пришли украинские боевики, Татьяна была в гостях у соседей. До сих пор боится приближаться к той квартире.

«Кто-то им по рации позвонил. Они мужчину и женщину выгнали. “Идите в подвал. Мы тут занимаем вашу квартиру”. Меня затолкали в туалет. Потом им кто-то по рации позвонил - “Быстро уходите”! Они все свои причиндалы собрали, оружие там. Открывают окно, и все в окно. Человек наверное пять было», - поделилась воспоминаниями она.

На стене в подъезде надпись: «Татьяна в убежище». Такая переписка - единственный способ связи сейчас между соседями. Телефоны разряжены. Электричества нет. Когда наши корреспонденты встретили Татьяну, ее родные не знали даже, жива ли она. Состоялся первый звонок после боевых действий.

Спустя несколько дней, когда наконец удалось уладить вопросы с документами пенсионерки, корреспонденты встретились с ней вновь. Спешить некуда, но Татьяна торопится собрать вещи. Покидая Мариуполь, женщина плачет и говорит, что будет тосковать по родному городу.

По старой привычке Татьяна с водой не расстается. И вот уже в квартире, которую ей сняли родственники на перевалочном пункте в Ростове, долго держит руки под краном. Дальше, после отдыха, на поезд. От Ростова до нового дома часов десять дороги. Последний отрезок, и, наконец, долгожданная встреча с родными.

Уже за столом в кругу семьи Татьяна вновь вспоминает про своих мариупольских соседей. В подвале еще живут несколько пенсионерок. Просит, чтобы и их не оставили. Больше всего, говорит, тосковать будет по ласковому морю. Впрочем обещает вернуться, когда город восстановят.

Как жили в Мариуполе до того, как его освободили, рассказывают и другие местные жители. Боевики нацбатальонов буквально выкидывали людей из своих домов, забирали еду, ценные вещи и оборудовали огневые точки в жилых районах. Об этом - в ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.