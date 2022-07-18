Reuters: еще одна немецкая компания получила от «Газпрома» письмо о форс-мажоре с поставками газа

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Немецкая компания RWE получила письмо от российского «Газпрома» о форс-мажорных обстоятельствах, которые привели к нарушениям в поставках газа. В RWE отказались комментировать сообщение.

«Пожалуйста поймите, мы не можем комментировать детали этого письма или сообщать наше мнение», - цитирует компанию Reuters.

Ранее компания Uniper ответила компании «Газпром» на письмо о форс-мажорных обстоятельствах с поставками газа. В ответе объяснения посчитали необоснованным.