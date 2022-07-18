В Германии прокомментировали письмо «Газпрома» о форс-мажоре с поставками газа

Ранее компания «Газпром» предупредила одного из крупных потребителей о форс-мажоре , мешающем осуществлять поставки газа в Европу. В письме сказано, что компания не сможет выполнить свои обязательства по поставкам по трубопроводу «Северный поток» в силу «чрезвычайных» обстоятельств.

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