В Германии прокомментировали письмо «Газпрома» о форс-мажоре с поставками газа
Немецкая компания считает необоснованными заявления о проблемах с поставками топлива в Европу.
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Немецкая компания Uniper ответила компании «Газпром» на письмо о форс-мажорных обстоятельствах с поставками газа. В ответе объяснения посчитали необоснованным.
«Uniper считает это необоснованным и официально отклоняет требование о форс-мажоре», - цитирует Reuters ответ Uniper.
Ранее компания «Газпром» предупредила одного из крупных потребителей о форс-мажоре, мешающем осуществлять поставки газа в Европу. В письме сказано, что компания не сможет выполнить свои обязательства по поставкам по трубопроводу «Северный поток» в силу «чрезвычайных» обстоятельств.