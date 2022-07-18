Мурашко: уровень удовлетворенности медицинской помощью в России самый высокий за 10 лет

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подвел итоги первым четырем месяцам 2022 года и сообщил, что уровень удовлетворенности медицинской помощью в России на данный момент является самым высоким за последние 10 лет.

«Мы видим, что по показателям удовлетворенности населения динамика с 2019 года идет положительная, нами подготовлен приказ, динамика сохранилась и в 2022 году. За первые четыре месяца это, наверное, был самый высокий показатель за последние 10 лет», - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он рассказал, что Минздрав подготовил приказ, который учитывает наиболее эффективные способы оценки уровня удовлетворенности медицинскими услугами. Мурашко заявил, что скоро этот приказ будет утвержден. Президент РФ Владимир Путин на это ответил, что утвердить нужно так скоро, как получится.

Ранее Минздрав предупредил о сохранении риска заболевания коронавирусом. Мурашко напомнил, что пандемия еще не отступила и угроза актуальна.