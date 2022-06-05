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В Минздраве сообщили о сохранении риска заражения коронавирусом

Ян Брацкий
14:39 05.06.2022
За минувшие сутки в России были выявлены 3,7 тыс. новых больных коронавирусной инфекцией.
В Минздраве сообщили о сохранении риска заражения коронавирусом
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Пандемия коронавирусной инфекции полностью не отступила. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По словам главы Минздрава, под наблюдением врачей остаются почти 100 тысяч пациентов, из которых 2,5 тысячи в тяжелом состоянии.

«В России достаточно высокий уровень заболеваемости ковидом, рекомендация ревакцинироваться раз в шесть месяцев сохраняется», - цитирует ТАСС слова Мурашко.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что считают реальной угрозу появления нового, более опасного штамма коронавируса.

По словам главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, ВОЗ обеспокоена тенденциями в некоторых регионах. Так, растет число случаев COVID-19 с летальным исходом в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе. В Америке увеличивается как число заболевших, так и скончавшихся от ковида. Гебрейесус подчеркнул, что говорить об окончании пандемии еще рано.

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