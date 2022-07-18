Канцлер Австрии заявил, что страна не собирается вступать в НАТО

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии и вступать в Североатлантический альянс. Об этом он заявил на встрече с премьером Словакии Эдуардом Хегером, отметив, что Вена будет вкладывать больше средств в собственную оборону.

«По словам Нехаммера, во время его переговоров с прибывшим с визитом в Вену премьером Словакии Эдуардом Хегером немалое внимание было уделено ситуации на Украине. Как заявил Нехаммер, Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с российской агрессией на Украине пересмотрели свой военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО. Подобная дискуссия в Австрии "не ведется", подчеркнул канцлер. Австрия придерживается совместной политики ЕС в международной сфере и сфере безопасности, а также планирует инвестировать больше средств в собственную оборону», - пишет газета Pravda.

В мае состоялся телефонный разговор Нехаммера и президента России Владимира Путина. По просьбе канцлера, российский лидер дал оценку ситуации в контексте специальной военной операции по защите республик Донбасса. Путин сообщил своему коллеге о работе по обеспечению безопасности судоходства в Азовском и Черном морях.