В стране и мире В ЛНР заявили о западных инструкторах, руководящих расчетами HIMARS ВСУ Алексей Курильченко По словам Андрея Марочко, инструкторы дают указания стрелять по мирным районам Донбасса. © Фото: Cpl. Brendan Mullin Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Украинскими расчетами реактивных систем залпового огня HIMARS руководят западные англоговорящие инструкторы. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, отметив, что они дают указания стрелять по объектам гражданской инфраструктуры. «Касаемо инструкторов - это реально подтвержденная информация из трех разных источников, следовательно, она является достоверной: действительно, все HIMARS сопровождают западные инструкторы, англоязычные. Это факт. Касаемо того, куда они целятся: они целятся по критически важным гражданским объектам, в субботу прилетело в троллейбусное депо города Алчевска», - заявил Марочко в эфире «Первого канала». Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военные инструкторы и наводчики реактивных систем залпового огня стран НАТО могут уже руководить действиями украинских военных и нацбатальонов непосредственно «на земле». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика