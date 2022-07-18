В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЛНР заявили о западных инструкторах, руководящих расчетами HIMARS ВСУ

Алексей Курильченко
20:19 18.07.2022
По словам Андрея Марочко, инструкторы дают указания стрелять по мирным районам Донбасса.
В ЛНР заявили о западных инструкторах, руководящих расчетами HIMARS ВСУ
© Фото: Cpl. Brendan Mullin Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Украинскими расчетами реактивных систем залпового огня HIMARS руководят западные англоговорящие инструкторы. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, отметив, что они дают указания стрелять по объектам гражданской инфраструктуры.

«Касаемо инструкторов - это реально подтвержденная информация из трех разных источников, следовательно, она является достоверной: действительно, все HIMARS сопровождают западные инструкторы, англоязычные. Это факт. Касаемо того, куда они целятся: они целятся по критически важным гражданским объектам, в субботу прилетело в троллейбусное депо города Алчевска», - заявил Марочко в эфире «Первого канала».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военные инструкторы и наводчики реактивных систем залпового огня стран НАТО могут уже руководить действиями украинских военных и нацбатальонов непосредственно «на земле».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:22 В стране и мире
ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС
17:33 Армия
Видео
«Мы его сбивали»: в ДНР рассказали, как боевики «Правого сектора»* пытались выставить свой флаг
15:58 Армия
Видео
Басурин рассказал о подготовке плацдармов для освобождения ДНР
14:44 В стране и мире
Видео
Суд оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей за отказ удалить запрещенный контент
12:30 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Видео
Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе
Видео
Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ
Видео
Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника
Обновления в Белом доме: как теперь выглядит состав вице-премьеров РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.