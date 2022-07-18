Лавров заявил, что инструкторы НАТО и наводчики РСЗО могут управлять ВСУ «на земле»

Министр добавил, что кризис, возникший на Украине, похож на когда-то описанную «большую игру» известным Советником президента США по нацбезопасности Бжезинским.

© Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Global Look Press

Военные инструкторы и наводчики реактивных систем залпового огня (РСЗО) стран НАТО могут уже руководить действиями украинских военных и нацбатальонов непосредственно «на земле». Такое предположение сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Министр Лавров выразил надежду, что в ЕС остались ответственные и сознательные политики. Обо всем этом он написал в своей статьей, опубликованной в «Известиях».

«Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато. В этой связи примечательно, что никто в НАТО и ЕС не одернул не по чину заигравшегося командующего ВВС ФРГ некоего Герхарца, который заявил о необходимости готовиться к применению ядерного оружия и присовокупил: "Путин, не пытайся тягаться с нами"», - приводится статья министра Лаврова в издании.

Глава МИД России написал, что молчание европейцев вызывает ощущение того, что они благодушно забывают «о роли Германии в своей истории».

Сергей Лавров добавил, что кризис, возникший на Украине, похож на когда-то описанную «большую игру» известным Советником президента США по нацбезопасности Бжезинским.

«Разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после распада СССР на независимой Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой. Уже в начале 2000-х годов Вашингтон и Евросоюз стали открыто требовать от Киева определиться, с кем он - с Западом или Россией?», - подытожил российский министр иностранных дел.

Немногим ранее Сергей Лавров сообщил, что Европа больше всех страдает от санкций против России и опустошает свои арсеналы. В частности, Европа закупает дорогой газ у США и опустошает свои рынки вооружения для дальнейших закупок оружия у американских партнеров.