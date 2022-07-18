«Газпром» объявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа в Европу

В письме от «Газпрома» одному из потребителей указано, что форс-мажорные обстоятельства действуют на поставки с 14 июня.

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Российская компания «Газпром» предупредила одного из крупных потребителей о форс-мажоре, мешающем осуществлять поставки газа в Европу. Об этом компания сообщила в письме, которое комментирует Reuters.

В письме сказано, что компания не сможет выполнить свои обязательства по поставкам в силу «чрезвычайных» обстоятельств. Речь идет о поставках газа по трубопроводу «Северный поток».

Напомним, недавно Канада отправила в Германию турбину для трубопровода «Северный поток - 2», которая задержалась там на ремонте. США одобрили решение Канады.