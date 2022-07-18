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СК РФ опубликовал кадры с места смертельного ДТП в Башкирии

Алексей Курильченко
19:34 18.07.2022
По данным следствия, водитель Audi совершил наезд на четырех девушек, которые шли по обочине вдоль дороги.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет России опубликовал видео с места ДТП в Башкартостане, в результате которого погибли четыре молодые девушки. Руководителю регионального СУ СК поручено доложить о первоначальных следственных действиях по возбужденному уголовному делу. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении наезда.

«Как установлено следствием, рано утром 18 июля 2022 года на 5 км объездной дороги села Бакалы 23-летний водитель автомобиля Audi A5 совершил наезд на четырех девушек, которые шли по обочине дороги во встречном направлении. В результате ДТП все четверо пешеходов скончались на месте происшествия. Троим потерпевшим было по 18-19 лет, четвертой оказалась 16-летняя девушка», - сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее пьяный водитель сбил двух детей на велосипедах в Нижнекамске. В результате ДТП один ребенок погиб на месте. Второй госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.

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