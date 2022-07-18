ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС

Важные элементы электростанции не повреждены, пострадавших нет.

© Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com Globallookpress

Вооруженные силы Украины нанесли удар в район Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Как сообщили в администрации Новой Каховки, в результате удара никто не пострадал.

«Было очередное вражеское нападение. Это был ракетный обстрел украинскими войсками ГЭС Новой Каховки, примерно час назад», - сообщил агентству РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев.

Ранее, 13 июля, Вооруженные силы Украины снова обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. Системы противовоздушной обороны сбили пять запущенных по Новой Каховке украинских ракет. Обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».