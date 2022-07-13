ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

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В среду Вооруженные силы Украины снова обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. Происшествие случилось поздно вечером. В данный момент о пострадавших не сообщается. Также пока неизвестна степень повреждений в результате атаки.

Уточняется, что системы противовоздушной обороны сбили пять запущенных по Новой Каховке украинских ракет. Обломки двух из них упали в районе завода «Сокол». Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.

Напомним, что накануне город уже подвергался мощнейшему обстрелу с украинской стороны. Удар был нанесен американской реактивной системой залпового огня HIMARS.

От него пострадали около ста человек. Люди получили травмы различной степени тяжести. Многих госпитализировали в лечебные учреждения.