В Британии назвали ошибкой заявление Байдена о Тайване

Американские власти пояснили, что на самом деле Байден подразумевал поставки вооружения островному государству в случае возникновения конфликта с Китаем.

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Общественность была встревожена новым заявлением американского лидера Джо Байдена. На этот раз он сказал, что «США готовы защищать Тайвань» при возможном противостоянии с Китаем. Данное заявление Байдена прозвучало во время его турне в Азию - в Японию и Южную Корею.

Позже в Госдепартаменте США поспешили прояснить суть сказанных слов президентом США. На самом деле Байден подразумевал поставки военной помощи островному государству в случае возникновения конфликта с КНР. Информацию приводит издание The Telegraph.

«На самом деле Америка никогда не брала на себя таких обязательств. Отношения с островом регулирует специальный акт, в котором подчеркивается, что США предоставят ему такие средства и в таком количестве, чтобы он мог поддерживать достаточный оборонный потенциал», - сообщает британская газета.

Издание отмечает, что заявление Байдена стало опасной ошибкой.

Накануне американские граждане выразили яростное возмущение сложившимся дефицитом детского питания в США. Один из пользователей «поблагодарил» президента Джо Байдена «за поставку детского питания в Америку» и сказал «спасибо также за бензин, который стоит 4,5 доллара за галлон, что означает повышение на 500%, и за нелегальных иммигрантов, свободно пересекающих границу».

Так, на помощь пришла Германия: военный транспортный самолет США доставил в Индианаполис порядка 35 тысяч тонн детских смесей в воскресенье, 22 мая. Шквал комментариев пользователей обрушился под сюжетом одного из телеканалов.