Студии и «однушки» могут исключить из программы льготной ипотеки

Инициатива позволит снизать долю однокомнатных квартир на рынке и приведет к улучшению жилищных условий граждан, считают в Счетной палате.

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Студии и однокомнатные квартиры могут исключить из программ ипотечного кредитования с господдержкой. Об этом заявила аудитор Счетной палаты (СП) Наталья Трунова.

По ее словам, государству не стоит поддерживать спрос на некомфортные жилищные условия, семья берет по льготной ипотеке «однушку» или студию, тем самым лишая себя возможности улучшать их в будущем. Льготная ипотека должна обеспечивать проживание, где будет «отдельная комната каждому члену семьи», отметила Трунова.

«Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой», - сказала она в беседе с РИА Новости.

По мнению собеседница агентства, подобное предложение позволит снизать долю однокомнатных квартир на рынке и приведет к улучшению жилищных условий граждан.

Правительство России 22 июня снизило ставку по льготной ипотеке до 7 процентов. Лимиты льготной и семейной ипотеки в мае увеличены до 30 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных регионов страны - до 15 миллионов рублей.