В России увеличат лимиты льготной и семейной ипотеки

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В России повышаются лимиты льготной и семейной ипотеки, максимальная сумма кредита составит 30 миллионов рублей. Об этом на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что ранее лимит для льготной ипотеки со ставкой 9% составлял 12 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных регионов страны - 6 миллионов.

«Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности для маневра в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 и до 15 миллионов рублей», - сообщил Мишустин.

Премьер отметил, что такое предложение будет доступно в банках до конца текущего года.

Ранее в Госдуме предложили выдавать на новостройки льготную ипотеку под 5%. Стоимость «квадрата» в таком жилье, как предполагается, будет не выше цены, установленной Минстроем РФ.