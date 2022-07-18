Эрдоган: Анкара помешает вступлению Швеции и Финляндии в НАТО в случае невыполнения ее условий

Президент Турции считает, что Финляндия и особенно Швеция недостаточно активны в борьбе с терроризмом.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил приостановкой процесса вступления Финляндии и Швеции в НАТО в случае, если не будут выполнены требования Турции, представленные в меморандуме по безопасности между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом.

Именно подписание меморандума позволило начать переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. До этого Турция тормозила процесс присоединения в связи с тем, что подозревала Стокгольм и Хельсинки в поддержке Рабочей партии Курдистана. Накануне саммита НАТО в Мадриде все три стороны договорились об усилении мер по борьбе с терроризмом. Однако в данный момент Турция не уверена в выполнении условий договоренности другими сторонами.

«Еще раз повторяю, что в случае невыполнения наших требований процесс будет заторможен. Мы видим, что особенно Швеция не показывает должной реакции», - передает РИА Новости слова Эрдогана после заседания кабинета министров.

Ранее Эрдоган подчеркнул, что Швеция экстрадировала недостаточно террористов. Из запрошенных Турцией 73 террористов Стокгольм выдал только трех-четырех, как отметил президент Турции.