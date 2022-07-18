Помощник президента РФ заявил об изменении условий для переговоров с Украиной

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Если переговоры России и Украины возобновятся, то условия для их проведения буду совершенно иными. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что сейчас украинская делегация не поддерживает контактов с Россией.

«Если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается», - заявил Ушаков на брифинге.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться.