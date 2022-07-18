МИД РФ: Лондон оставил без внимания возможность переговоров о возвращении своего соотечественника Ури

Пол Ури скончался в ДНР из-за хронических заболеваний - при этом Британия не предоставила ему необходимых медикаментов.

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Власти Великобритании оставили без внимания возможность проведения переговоров о возвращении своего гражданина Пола Ури, погибшего в ДНР из-за болезни. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С самого начала всей этой истории мы неоднократно указывали англичанам, что разговор о судьбе Пола Ури следует вести с компетентными властями ДНР, которая является суверенным и независимым государством. Лондон тем не менее это проигнорировал, в частности, оставил без внимания возможность проведения переговоров о возвращении своего соотечественника в рамках процедуры обмена пленными», - заявила Захарова.

Она отметила, что Ури страдал рядом хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет. При этом Лондон не предоставил британцу необходимые препараты - медицинскую помощь ему оказывали донецкие власти.

Пол Ури скончался от хронических заболеваний и стресса, находясь в плену в ДНР. Инцидент произошел 10 июля. Умерший боевик руководил боевыми операциями, а также занимался отбором и обучением наемников для участия в конфликте на стороне ВСУ.