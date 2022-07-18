Чернышенко назвал сроки компенсации последствий санкций для IT-отрасли

Зампред правительства отметил, что у российского IT имеется потенциал для того, чтобы восстановиться от нанесенного ущерба.

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Последствия санкций для российской IT-отрасли можно будет компенсировать за срок от трех до пяти лет. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Отмечу, что, несмотря на введенные ограничения и уход зарубежных вендоров с российского рынка, наш потенциал IT-отрасли позволяет полностью в течение трех-пяти лет компенсировать эти последствия санкций», - заявил зампред на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что другие страны намеренно закрывают России доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдерживать ее развитие. Он отметил, что страна должна использовать свои собственные наработки.